Themenwoche Einkaufen und Gastronomie : „Viele Händler sind von Verdi enttäuscht“

Die Fußgängerzone in Opladen bleibt an den Adventssonntagen leer. Sehr zum Ärger der Werbegemeinschaften. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Die verkaufsoffenen Sonntage hätten dem lokalen Einzelhandel gut getan, sagen die Werbegemeinschaften. Händler fürchten weitere Verluste.

Ist der Gerichtsentscheid der Todesstoß für den Handel in Leverkusen?

Kämmerling So dramatisch würden wir das nicht formulieren. Aber die Schwierigkeiten summieren sich im Verlauf der Krise. Wir hoffen sehr, dass alle Geschäfte im Frühling noch dabei sind. Stehen erst mal drei Läden leer, entwickelt sich eine Kettenreaktion. Das müssen wir verhindern. Die verkaufsoffenen Sonntage hätten geholfen.

Kämmerling Die verkaufsoffenen Sonntage gehören in die langfristige, wirtschaftliche Planung der Händler. Sie hätten den pandemiebedingten Ausfall nicht ersetzen, aber Verluste abfedern können. Zu einer Rettung gehören verschiedene Komponenten. Die verkaufsoffenen Sonntage wären ein Teil der Rettung gewesen.

Hall Die Sonntagsöffnungen wären für die Händler sehr wichtig gewesen. Das Weihnachtsgeschäft ist das umsatzstärkste Geschäft im Jahr. Durch die Sonntagsöffnung hätten Kundenströme in Zeiten der Pandemie besser gelenkt werden können. Die Vermutung des Oberverwaltungsgerichts, durch die Öffnung an Sonntagen würden zusätzliche Kunden animiert werden, wäre für die Händler gerade positiv gewesen. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb vorhandene Hygienekonzepte nicht hätten eingehalten werden können.

Wie ist die Stimmung unter den Händlern nach neun Monaten Pandemie? Was sind die Sorgen und Ängste?

Kämmerling An dieser Stelle unser Respekt für die Händler in Schlebusch. Aufmerksam und mit Ideenreichtum steigen sie in das Weihnachtsgeschäft ein. Sicher gibt es da Sorgen und Ängste. Davon merken die Kunden nur wenig oder nichts. Und langsam ist man erschöpft. Aber: Das hätte sie nicht von den verkaufsoffenen Sonntagen abgehalten. Wir hatten mit den Werbegemeinschaften für den 13. und 20. Dezember eine gemeinsame Aktion angedacht. Eine Umfrage bei unseren Händlern hatte eine gute Resonanz gezeigt. Sie wären da gewesen.