Geschenketour in Leverkusen : Statt Altenfeier eine „Spekulatius-Rallye“ durch Hitdorf

Leverkusen 85 Senioren erhielten am Samstag unerwarteten Besuch und ein kleines Geschenk. Mitglieder des Hitdorfer Geselligkeitsvereins hatten sich auf den Weg gemacht.

Mehr als 300 Senioren besuchen zu normalen Zeiten die Altenfeier des Hitdorfer Geselligkeitsvereins (HGV) in der dortigen Stadthalle. Weil die 53. Feier wegen Corona in diesem Jahr ausfallen musste, waren am Samstag sechs fleißige Helfer bei einer „Spekulatius-Rallye“ in der kleinen Rheingemeinde unterwegs, um Präsente an ältere Menschen über 74 Jahre zu verteilen. Jeden der sonst üblichen Gäste zu beschenken war unmöglich. Doch nach Losentscheid kamen immerhin 85 Frauen und Männer in den Genuss der Weihnachtstüten. Die waren unter anderem gefüllt mit Leckereien wie Schokoladen-Nikoläusen, Piccolos, Stollen und – nicht zu vergessen – Spekulatius.