Schwerer Unfall in Leverkusen-Rheindorf : Solinger Straße wegen Frontalunfall gesperrt

Die Solinger Straße musste komplett gesperrt werden. Foto: Uwe Miserius

Rheindorf Ein Autofahrer geriet am Freitagabend mit seinem Audi offenbar in den Gegenverkehr auf einer der Hauptverkehrsstraßen in Rheindorf.

Freitag gegen 19 Uhr sind zwei Autos auf der Solinger Straße in Höhe des Bauspielplatzes frontal zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort geriet einer der Fahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Die Polizei spricht vorerst von zwei Schwerverletzten. Am Unfall waren vier Autos beteiligt.

Die Polizei hat die Solinger Straße am frühen Abend zunächst für den Verkehr gesperrt. Das Verkehrsunfallteam ist vor Ort.

