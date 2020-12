Ältestes kulturelles Ensemble der Bayer AG in Leverkusen : Bayer-Blasorchester sucht neuen Dirigenten

Ältestes kulturelles Ensemble der Bayer AG in Leverkusen

Leverkusen 2021 dirigiert Pierre Kujipers sein letztes Konzert. Er hört nach 25 Jahren auf. Die Suche nach einem Nachfolger hat gerade begonnen.

Mit großem Geschick und Einfühlungsvermögen führte der renommierte Dirigent und niederländische Dozent Pierre Kuijpers das Bayer-Blasorchester (BBO) von einem „normalen Orchester“ zu einem sinfonischen Blasorchester. Wenn der 75-jährige Experte Mitte nächsten Jahres sein Jubiläumskonzert zu seinem 25-Jährigen beim BBO dirigiert, soll dieses zugleich sein letztes sein. Kuijpers wird sein Engagement in Leverkusen in dem Jahr beenden, in dem das Orchester sein 120-jähriges Bestehen feiert. Jetzt suchen 45 Blechblas-, Holzblas- und Schlagwerk-Musiker einen neuen künstlerischen Leiter und Nachfolger für Kuijpers. Die Stelle ist seit einer Woche bundesweit ausgeschrieben.