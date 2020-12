Spendenaktion in Schwalmtal : Schwalmtaler Tafel sammelt Weihnachtspakete

Schwalmtal Die Schwalmtaler Tafel organisiert eine Spendenaktion mit Weihnachtspäckchen für Bedürftige. Die Päckchen nimmt der Verein am Montag, 7. Dezember, entgegen.

Spender packen ihre Gaben selbst ein, am besten in ein oben offenes Behältnis, etwa einen Karton. Willkommen sind ausschließlich haltbare Lebensmittel, also kein frisches Obst oder Gemüse, kein frisches Fleisch, keine Frischwurst und kein frischer Käse. Eine Anregung von Bernd Zenner von der Tafel: „Vielleicht stellen Sie ein kleines Weihnachtsmenü zusammen: als Vorspeise Krabben (in der Büchse) oder Rinderboullion (in der Dose), als Hauptgang Rind-, Schweine- oder Hähnchenfleisch (in der Dose), als Beilage Spaghetti (im Paket) mit Sauce (im Glas) oder Klöße (im Paket) mit Erbsen, Möhren oder Pilzen (im Glas) und als Dessert Obst im Glas.“ Zum Nachmittagskaffee oder -tee schmecken Zimtsterne, Printen, Stollen und Spekulatius. Spielsachen können Spender in ein separates Päckchen packen. Darauf sollte neben dem empfohlenen Alter auch angegeben werden, ob die Sachen für Jungen oder Mädchen geeignet sind.