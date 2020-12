Förderprogramm des Landes gibt einen Zuschuss für Hitdorf : Neue Steganlage für den Yachtclub

Hitdorf Die Hälfte der Finanzierung läuft über ein Förderprogramm des Landes NRW. Die Mitglieder packen alle mit an, um die Anlage herzurichten.

Im kommenden Jahr ist es 70 Jahre her, dass der Yachtclub Wuppertal-Hitdorf gegründet wurde. Damals allerdings noch unter dem Namen „Segel-Club Wuppertal“. Nicht nur im Namen fehlte der Bezug zu Leverkusen, denn der Verein war ursprünglich bei Monheim am Rhein verortet. Knapp zehn Jahre später folgte der Umzug nach Hitdorf und schließlich auch die Namensänderung.

Noch nicht ganz so alt ist die Steganlage des Vereins, doch nach 40 Jahren sind die Altersspuren an den Schwimmpontons, also den Schwimmkörper, nicht mehr von der Hand zu weisen. „Gedanklich beschäftigen wir uns schon lange mit dem Bau einer neuen Steganlage, doch bisher fehlte stets das Geld“, berichtet der Vorsitzende Stephan Utzelmann. Stolze knapp 270.000 Euro kostet dieses Vorhaben. Im vergangenen Jahr hat das Land NRW das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ ins Leben gerufen. Der Yachtclub Wuppertal-Hitdorf hat sich beworben und in diesem Sommer eine Zusage erhalten. „Danach mussten wir eine detaillierte Finanzplanung aufstellen und vorlegen“, berichtet Utzelmann.