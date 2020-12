Durchsuchung in Leverkusen : Polizei zerschlägt Diebesbande

Durchsuchung in Leverkusen

Die Polizei hat eine organisierte Diebesbande zerschlagen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leverkusen Die Kripo hat am Mittwoch nach umfangreichen Ermittlungen gegen eine Diebesbande neun Wohnungen in Leverkusen und Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis durchsucht.

Die Fahnder stellten 90.000 Euro, Uhren im Gesamtwert von 65.000 Euro, Computer und Mobiltelefone sicher, teilt die Behörde mit. Sechs tatverdächtige Mitarbeiter eines Frachtdienstleisters am Flughafen Köln/Bonn, denen die Ermittler mindestens 107 Taten zur Last legen, müssen sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten.