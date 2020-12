Eine fast blitzschnelle Aktion in Leverkusen : Weihnachtsmänner auf Mofatour

Eine fast blitzschnelle Aktion in Leverkusen

Pause in Lützenkirchen auf dem Marktplatz: Die Weihnachtsmänner und Engel auf ihren teils geschmückten Mofas waren ein Hingucker. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Strecke der motorisierten Himmelswesen führte von Pattscheid bis Opladen. Eine 16-Jährige hatte die fröhliche Aktion organisiert.

Die Formel ist einfach: Man nehme rund 30 verrückte Mofa-Liebhaber, drücke ihnen Lichterketten und eine Hand voll Weihnachtskostüme in die Hand und lasse diese Mischung für ein paar Minuten über die Straßen von Leverkusen knattern – fertig ist eine skurrile und lustige Aktion, die die Menschen am Straßenrand aufblicken ließ.

Dass Männer und Frauen, die in ihrer Freizeit auf Mofas durch die Welt fahren, gerne auch mal etwas Verrücktes machen, zeigt sich immer wieder. Die Mitglieder von zahlreichen Mofaclubs setzten jetzt ihr Vorhaben durch, etwas Licht und Farbe in den dunklen Winteralltag der Leute zu bringen. Corona hin, Corona her – die Abstände sind auf den Mofas ja ohnehin gewährt.