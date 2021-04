Wahlkampf in Corona-Zeiten : Statt Gummibärchen und Kugelschreibern gibt's jetzt Corona-Tests

Wahlkampf in Corona-Zeiten

Die „Teststelle Heilmann“ bietet in Zusammenarbeit mit einer Apotheke Corona-Tests an - und Wahlwerbung. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Werbegeschenke von Politikern mitten im Wahlkampf fallen meistens klein aus - Luftballons, Traubenzucker, Feuerzeuge. Ein Berliner Bundestagsabgeordneter hatte eine andere Idee.

Corona-Tests statt Kugelschreiber: Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann geht neue Wege bei der Werbung um Wähler. Zum Bundestagswahlkampf hat er in Zusammenarbeit mit einer Apotheke die „Teststelle Heilmann“ im Bezirk Steglitz-Zehlendorf eingerichtet. Von Montag bis Samstag können sich Interessierte am S-Bahnhof Schlachtensee in einem Doppeldecker-Bus auf Covid-19 testen lassen. „Ich stelle den Bus kostenlos zur Verfügung und zahle ihn aus eigener Tasche“, sagt der 56-Jährige. „Die Corona-Tests sowie die Abrechnung erfolgen wie bei allen anderen Teststellen durch die Apotheke, damit habe ich nichts zu tun und verdiene auch keinen Cent.“