Holzhausen : Zugabsage – Prinz Elke II. weinte bittere Tränen

Lützenkirchen Die Absage des Zuges in Holzhausen machte alle Aktiven traurig. Irgendwann feierten sie aber trotzdem – etwas anders halt.

Eigentlich sollte dieser Tag zu den schönsten gehören, die sie jemals erlebt hatte. Doch für Holzhausens Prinz Elke II. begann er mit bitterem Tränen. Statt im Triumphzug und von starker Männerhand im Prinzenwagen beim Holzhausener Narrentreck gezogen zu werden, ging sie mit Ehemann und Söhnen sowie der Prinzengarde zu Fuß. Rund um den Lützenkirchener Sportplatz verteilte sie Strüßjer und eigens angefertigte Pralinen mit ihrem Konterfei an die Jecken. Allmählich kamen immer mehr hinzu, die noch nichts von der Absage des Zuges gehört hatten.

Alle blickten traurig. Bernd Lorenz, Vorsitzender der Freunde des Holzhausener Karnevals, schüttelte den Kopf: „Heute wäre der 30. Zug gewesen. So etwas gab es bisher noch nie. Jetzt müssen wir erstmal alle informieren“, ergänzte er, während die Freiwillige Feuerwehr Lützenkirchen bereits mit Lautsprechern durch die Straßen fuhr, um den Nachbarn Bescheid zu sagen.

Ex-Prinz-Norbert stöhnte: „So schade. Was machen wir jetzt mit dem Wurfmaterial? Unsere Wagen sind voll geladen!“ Es gab verschiedene Ideen. Zum Beispiel, den Umzug eventuell im Sommer nachzuholen. Oder das Wurfmaterial an Kindergärten und Schulen für den Rosenmontagszug in Opladen zu spenden. Das Thema, dort selber mitzugehen, wurde schnell wieder verworfen. Der Lützenkirchener Klaus Heidkamp begründete: „Das dürfen wir nicht, weil wir nicht offiziell zum Festausschuss Leverkusener Karneval gehören.“