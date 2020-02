Sohn gegen Vater : Beim TSV kommt es zu einem Volleyball-Familienduell

TSV-Coach Tigin Yaglioglu trifft auf seinen Vater Suha. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Suha Yaglioglu trainiert den SC Bad Laer, der am Samstagabend um 20 Uhr zu Gast in der Ostermann-Arena ist und dort auf die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen trifft – den sein Sohn Tigin Yaglioglu trainiert. „Aus meiner Sicht kann mein Vater nur gewinnen“, betont der Filius, der immerhin sportlicher Sieger sein will.

Tigin Yaglioglu möchte sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. „Doch ich glaube, auf Bundesliga-Level ist in der Funktion des Trainers noch nie der Vater auf seinen Sohn getroffen“, sagt der Coach der Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen. Vater Suha trainiert den SC Bad Laer, der am Samstagabend um 20 Uhr zu Gast in der Ostermann-Arena ist. „Aus meiner Sicht kann mein Vater nur gewinnen“, betont Yaglioglu.

Beim 1:3 im Hinspiel war Vater Suha aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei, so dass es jetzt zum ersten Familienduell zwischen dem 61- und dem 28-Jährigen kommt. „Das war vielleicht unsere schwächste Saisonleistung“, sagt der Bayer-Coach rückblickend. „Wir wollen natürlich Revanche.“ Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Leverkusen hat bislang nur drei Punkte mehr geholt.

Selbst wenn die Gastgeberinnen gewinnen, sieht Tigin Yaglioglu seinen Vater als Sieger. „Dann hat der Lehrling seinen Meister schlagen. Mein Vater wäre stolz auf mich“, erläutert der Trainer. „Umgekehrt wäre der Meister gegen seinen Lehrling sportlicher Sieger. Es ist also egal, was passiert: Mein Vater kann nur gewinnen.“ Yaglioglu stammt aus einer Volleyball-Familie. Mutter Yurdagül ist genau wie Suha für die türkische Nationalmannschaft aufgelaufen. Seine Schwester Tilbe spielt ebenfalls, ist in Deutschland in Bad Laer einsatzberechtigt, lebt derzeit aber in den USA.

Tigin Yaglioglu hat das Trainer-Handwerk bei seinem Vater gelernt. Der war eine Institution beim ASV Senden, bevor er in Bad Laer anfing. „Er wird immer meine Beratungsperson sein“, sagt der 28-Jährige. „Wir fahren auch nach dem Spiel zusammen nach Hamm Richtung Heimat und werden die Partie analysieren.“ Zuvor muss Tigin Yaglioglu aber seine eigenen Entscheidungen treffen, um das Team seines Lehrmeisters zu schlagen. „Ich bin zuversichtlich. Wir sind immer noch eine extrem starke Heimmannschaft“, sagt der Trainer, der bis auf Rebecca Schäperklaus und Laura Walsh, die sich aus beruflichen Gründen in Berlin befinden, auf seine komplette Mannschaft zurückgreifen kann.