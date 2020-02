Zug in Schlebusch : Auf der Lok „Lotte“ durch den Freudentaumel

Schlebusch Beim Karnevalssamstags-Zug in Schlebusch war der Zustrom wieder rekordverdächtig. Am Sonntag wurden die Züge in Wiesdorf und Lützenkirchen wegen des stürmischen Wetters abgesagt. Die Jecken machten das Beste draus (später mehr).

Wenn ein ganzes Dorf im kollektiven Freudentaumel ist und Clowns, Piraten oder Tiger aus allen Richtungen herbeiströmen, dann ist Karnevalssamstag in Schlebusch. Fast jährlich meldet die Karnevalsgesellschaft KG „Grün-Weiß Schlebusch“ neue Besucherrekorde beim karnevalistischen Höhepunkt des Jahres. Zuletzt sahen geschätzt 48.000 Menschen – so viele wie nie zuvor – den Schull- un Veedelszoch, der zum 33. Mal durch die Straßen des Stadtteils zog.

Angezogen wurde die närrische Karawane erneut von „Lotte“, einer ehemaligen Dampflok mit grünem Führerhaus und zwei Anhängern. In diesem Jahr waren Pressevertreter zur Mitfahrt eingeladen und wurden begleitet von „Lokführer“ Bernd Herbel, Ehrenpräsident der KG.

info „Lotte“ kann man mieten „Lotte“ Die alte Lokomotive kann gemietet werden. Laut Udo Totzke vom Förderverein für Brauchtum und Karneval der KG Grün-Weiß Schlebusch kostet die Mitfahrt im Zug ab zehn Personen 155,55 Euro. Das Wurfmaterial muss selbst besorgt oder kann beim Verein bestellt werden. Info www.gruen-weiss-schlebusch.de

Von dort oben eröffnete sich der Berichterstatterin ein völlig neuer Blickwinkel auf das närrische Treiben. Plötzlich entdeckte ich, wie viele Menschen sich entsprechend unserem Brauchtum überhaupt verkleiden. Ich gebe zu, dass jeder Kostümträger umgehend meine Sympathie erhielt. Auch wer nett lächelte, hatte bessere Chancen, eine Kleinigkeit von mir zu bekommen. Viele bedankten sich sogar für die Kamelle.

Die Begeisterung war nicht zu toppen, der Lärm ohrenbetäubend. Schon bald schienen sich alle Stimmen zum einzigen Wort „Kamelle“ zu vereinen. Selbst die Jüngsten blickten zum Wagen auf und krähten es mit zarter Kinderstimme. Das Herz schmolz dahin. Vorsichtig versuchte ich, jedem etwas zuzuwerfen.

Am Eingang der Fußgängerzone musste der Narrentreck kurz halten. Zugleiter Andreas Beljan erklärte, was es damit auf sich hatte: „Am Lindenplatz haben wir ein besonderes Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Am so genannten ,Magischen Dreieck’ wird die Fußgängerzone mit Sperrgittern abgeriegelt. Wenn der Zug kommt, muss die Strecke erst geöffnet werden.“

Die Wartezeit war günstig, um Wurfmaterial aufzufüllen, also Strüssjer, Gummibärchen und Marshmallows auszupacken und in spezielle Boxen zu schichten. Schon zog die bunte Karawane wieder an, an deren Spitze Vereinsmitglieder und der Quettinger Clownheart Stormtrooper marschierten, um Spenden zur Finanzierung des nächsten Umzugs zu sammeln.

Unserer Lok folgten Vereine, Schulen und Kitas, insgesamt 44 Gruppen. Alle hatten sich in Anlehnung an das Motto „Mir Schliebijer treiben´s bunt, jeck bis zum Meeresgrund“ farbenprächtig gekleidet. Mit 100 Teilnehmern stellte die GGS Morsbroicherstraße die zahlenmäßig größte Fußgruppe. Kleine Fische und große Wassermänner hatten sich auf die Fahne geschrieben: „Uns Schull, die es esu bunt, wie die Fisch‘ am Meeresgrund. Dröm schützt die Meere von uns Ääd, söns es et irgendwann zu spät.“ Die KGS Gezelin-Schule beteiligte sich als Kraken, Seesterne und Quallen und bangte zugleich um den Erhalt dieser Meeresbewohner. Schüler, Eltern und Lehrer der Waldschule – es war insgesamt ihre zehnte Teilnahme – beanspruchten „Meer Bildung für alle“. Die „Schlebuscher Clowns skandierten im elften Jahr ihrer Zugteilnahme „Auf den Meeresgrund wollen wir nicht hin, wir bleiben lieber an der Dhünn“.

Ganz vorne im Zug hatte unsere Berichterstatterin Gaby Knops-Feiler eine ungewöhnliche Perspektive auf das närrische Treiben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Begeisterung in den Straßen von Schlebusch war kaum zu toppen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

„Jeck bis zum Meeresgrund“ – 44 Gruppen waren am Start. Foto: Miserius, Uwe (umi)