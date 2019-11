Proklamation : Prinz Elke II. schwingt jetzt das Narrenzepter

Prinz Elke II. mit ihren Söhnen Lorenz und Leon, die sie als Pagen durch die Session begleiten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Sieben Tage ist es her. Sieben Tage, seit die närrische Jahreszeit ganz und gar offiziell ihren Anfang genommen hat. Und sieben Tage danach haben auch die Holzhausener wieder ein neues Oberhaupt. Prinz Elke II. wird in den kommenden Monaten stolz wie Oscar das Zepter schwingen.

Sie ist die nächste Frau, die sich in eine Riege weiblicher Lützenkirchener Prinzen einreiht.

Der sehnsüchtige Wunsch, einmal ganz oben auf dem Wagen durchs Dorf gezogen zu werden, hat sich im Herzen von Elke Röhler schon lange verankert. So recht raus, sagt sie, habe das aber nie gewollt. „Es war ein heimlicher Wunsch“, erläutert sie nach ihrer Proklamation am Samstag. Als sich in der vergangenen Session nach dem Zug durch Holzhausen plötzlich die Chance auftat, diesen Wunsch zu erfüllen, konnte die 50-Jährige gar nicht anders und musste zugreifen. Ihre Familie? Zu diesem Zeitpunkt noch völlig unwissend. „Ich habe das ganz still und heimlich für mich beschlossen“, erzählt sie. Gleichwohl sei die Unterstützung danach natürlich eine große gewesen. Noch auf der Party nach dem Zug war die Mutter zweier Söhne fest eingeplant. „Da haben wir sie festgebunden“, erinnert sich Bernd Lorenz.

Den langjährigen Vorsitzenden der Freunde des Holzhausener Karnevals plagen den Prinz betreffend bereits seit einigen Jahren keine Sorgen mehr. „Wir sind in einer glücklichen Position“, betont er. Denn oft melden sich Jecke, die das Narrenoberhaupt im kleinen Dorf bekleiden wollen – eine lange Suche gibt es nicht. So zieht in diesem Jahr wieder eine Frau auf dem letzten Wagen durch die engen Straßen. Ihr Motto: „Prinz Elke II. – die hätt ene Plan. Holzhausen alaaf you e Levve lang“. Der passende Song kommt von den beliebten Jungs von Querbeat und ist entsprechend umgetextet.

Damit Prinz Elke sich nicht ganz so einsam fühlt, weiß die 50-Jährige 16 Narren an ihrer Seit. Die Kirchfelder gehören zum Ensemble. Einst hatten sie alle gemeinsam 20 Jahren den Karneval in der Grundschule Im Kirchfeld organisiert. „Es war mir ein Bedürfnis, mit einzubeziehen“, erläutert Röhler. „Die befanden sich ein bisschen im Dornröschenschlaf.“ Als Pagen stehen Röhler ihre Söhne Leon und Lorenz bereit. Von allen Seiten, sagt sie, habe sie Unterstützung erfahren.

(brü)