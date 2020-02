Zoch am Sonntag : „Holzhausen alaaf you“ – Prinz Elke hat einen Plan

D’r Zooch kütt – Holzhausen, das zu Lützenkirchen gehört, steht am Sonntag mal wieder Kopf. . Foto: Miserius, Uwe (umi)

Holzhausen Klein, aber sehr lebendig. So präsentiert sich in diesem Jahr erneut der kürzeste Narrentreck, der am Karnevalssonntag im eigentlich beschaulichen Holzhausen losmarschiert.

Von Gabi Knops-Feiler

Um Punkt 14.11 Uhr will Bernd Lorenz, Vorsitzender der „Freunde des Holzhausener Karnevals“, das Startsignal an der Ecke Dohrgasse/Auf dem Bruch geben.

Der Zug ist auch deshalb so außergewöhnlich, weil sämtliche Wagen auf 800 Metern rund um den Sportplatz noch ausschließlich durch echte Muskelkraft bewegt werden. Tiere wird man im Zug ebenfalls nicht zu sehen bekommen. Für den doch recht kurzen Weg benötigt die Karawane allerdings locker vier Stunden. Das liegt vor allem daran, dass die jecke Gesellschaft öfter mal anhalten muss, um hier ein Frikadellchen zu essen oder dort ein Schnäpschen zu trinken. Aber auch, weil die 250 Teilnehmer im Veedelszoch erfahrungsgemäß von tausenden Jecken derart bedrängt werden, dass zeitweise kaum ein Durchkommen ist. Doch die Fußgruppen nehmen stets gerne ein Bad in der Menge.

Auf dieses Vergnügen wird Prinz Elke II. (Röhler) wohl verzichten müssen, wenn sie auf ihrem Prinzenwagen unter dem Motto „Prinz Elke II. – die hätt ene Plan. Holzhausen alaaf you e Levve lang“ thront. Dennoch ist sie schon jetzt voller Vorfreude auf das große Ereignis, von dem sie im Grunde schon lange geträumt hat.