Altweiber : Ein Krönung, eine Premiere, eine Schwadbud

Opladen Die Traditions-Sause in der Fußgängerzone Opladen wartete mit Bützen und Tänzen auf. Und mit unerwarteten Gesangstalenten.

Horst Thoren ist ein Wunder. Also karnevalistisch betrachtet. Der stellvertretende Chefredakteur der Rheinischen Post kam als Osterhase, war aber bei den Besucherinnen der Schwadbud kurz der Hahn im Korb. Allerdings: Seine volle Aufmerksamkeit galt bei der Schwadbud, der traditions- wie bützreichen RP-Karnevalssause in der Opladener Fußgängerzone nur einer Henne: Martina Wolter. Auch sie ein Wunder. Denn die scheidende Oberkarnevalistin der Redaktion wurde von RP-Lokalchef Bernd Bussang von der Mutter der Schwadbud zur Königin gekrönt. „Martina, erst wartste Sekretärin, dann warste Assistentin, von Anfang an warste Chef der Redaktion und die ungekrönte Königin“, huldigte Bussang der Neurentnerin.

Und die befand sich in bester, man darf es sagen, hochadeliger Gesellschaft. Die Neuregentin traf etwa auf das Hetdörper Dreigestirn samt Fährgarde. Die hatten „eine Samba mitgebracht, die es auf einen Schlag hier 28 Grad werden lässt“, bemerkte Prinz Heinz II. und gab mit Jungfrau Christiane und Bauer Frank um kurz vor 9 richtig Gas. Josef Landwehr, Chef der Hetdörper Mädche und Junge, legte einen drauf: den Piratentanz mit heißer Schrittkombination und Laola-Welle zum Mitmachen.

Mitmachen will auch Thomas Lingenauber mit seiner Stadtgarde. Der Präsident bot an, auch bei der Schwadbud mitzuhelfen, „die darf nämlich auch in Zukunft nicht fehlen“, sprach’s, bevor er die Puppen, Pardon, die herrlichen jungen und ganz jungen Tänzer ran ließ. Dass die Schwadbud mittlerweile eine echte Institution ist, befanden auch die Neustadtfunken und sprangen – eine gelungene Premiere – als jecker Partner der RP ein – an der Erbsensuppe, am Zapfhahn und am Mikrofon. Präsident Stefan Hebbel machte sich wunderbar als Conférencier, der zwischendurch seine Sangesqualitäten mit „Drink doch ene met“ bewies. „Ich mach Euch die erste Strophe, Ihr helft mir beim Refrain“, rief er dem Publikum zu.

Thomas Lingenauber, jecker Präsident der Stadtgarde Opladen. Foto: Ludmilla Hauser

Apropos Stimme: In Verzückung schickte auch Prinz Kerbi I. das Schwadbud-Feiervolk mit seiner Sessionshymne „Wir wollen feiern“ zu hämmernden Beats. Und mit einer kleinen Kampfansage gen Wiesdorf: Auf die Frage, ob er ein Schwächenprofil von Uwe Richrath erstellt habe, um ihm in der City den Rathausschlüssel abzuluchsen, merkte Kerbi wild entschlossen an: „Nee, den machen wir einfach platt.“

Hübsche Tänzerin der Altstadtfunken: Laureen Wolfrum. Foto: Ludmilla Hauser

Bernd Bussang attestierte Kerbi, der mit Gefolge, Bayer Spielmannszug und den Prinzengarden Leverkusen und Opladen sehr viel Länge der Fußgängerzone fürs schöne Schaulaufen einnahm, nach dem Gesangsknaller: „Deutschland sucht den Superstar ist dagegen Kindergeburtstag.“ Und lieferte damit das Stichwort für weitere Hochkaräter in der Schwadbud: Deborah I. und Moritz I., das Kinderprinzenpaar von Opladen brachten die Pänz vom Rosenhügel mit. Die jüngste Tänzerin ist die zuckersüße Enya, gerade mal vier Jahre alt. Überhaupt: Bei der Schwadbud gab’s Bein zu sehen. Denn auch die Neustadtfunken, die Roten Funken Wiesdorf und die Altstadtfunken präsentierten Zabel, Klabüß, Hebefiguren und Damen aus dem Publikum, die sich nicht zweimal zum Stippeföttchen bitten ließen.

Vanessa und Andrea aus Opladen feierten fröhlich mit. Foto: Ludmilla Hauser

Die Pänz vom Rosenhügel: mit von der Partie die süße Natalie Hebbel. Foto: Ludmilla Hauser

Während Rote-Funken-Präsident Lothar Höveler berichtete, dass er selbst mit drei Jahren im Kindertanzskorps angefangen hatte und jetzt – gefühlt nur 15 Jahre später – seit 14 Jahren Präsident ist, Schritt ein anderer Präsident zur Tat. Rainer Martins beförderte in seiner letzten Session den ehemaligen RP-Leverkusen-Chef Uli Schütz vom Ehrenleutnant zum Ehrenhauptmann und bützte mit Neu-Königin Martina was die Lippen hergaben. „Immerhin bin ich von Martina vor Jahren in der Schwadbud zum Bützkönig ernannt worden.“ Eben. Stichwort Hochadel.