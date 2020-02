Einkaufstempel : Die Rathaus-Galerie Leverkusen wird zehn Jahre alt

Leverkusen Der Geburtstag fällt auf Rosenmontag, gefeiert wird mit Aktionen noch bis Oktober. Turnusmäßige Umstrukturierung laufen, ein Großteil der bisherigen Geschäfte wird aber bleiben.

Mit Füßen getreten wird er ständig, bestaunt selten. Dabei ist der Boden aus Jura-Marmor ein ebensolcher Blickfang wie die Auslagen in den Schaufenstern der 120 Geschäfte in der Rathaus-Galerie. Die wird am Montag, 24. Februar, zehn Jahre alt.

Am Montag werden die Steine wieder viel belaufen. Dann feiert der Kauftempel den zehnten Geburtstag exakt an dem Datum, als die Galerie 2010 eröffnet wurde. 37 Tage später folgte die Einweihung des Ratssaals im Mini-Rathaus. Bis das Gebäude in der City fertig war, hat es gedauert. Ende 2005 bekam das Hamburger Unternehmen ECE den Zuschlag für den Bau. Fünf Jahre zuvor waren Überlegungen für ein neues Rathaus gestartet, denn Brandschutzmängel und Sanierungsbedarf am damaligen Rathaus wogen schwer. 2007 startete das Großbauprojekt. Mit dem Abriss des alten Rathauses, des Stadthauses und des Bayer-Kaufhauses, fortan vielen Baustellenguckern und einigen Stolpersteinen. Im Frühsommer 2009 brannte Holzverschalung auf der Baustelle, im November stürzte ein Teil der Parkgarage ein.