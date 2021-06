Überfall in Köln : Räuber verletzten 19-jährigen Leverkusener schwer

Überfall in Köln

Leverkusen/Köln Unbekannte haben in Köln einen Leverkusener schwer verletzt und beraubt. Wie die Polizei mitteilt, ist der 19-jährige Manforter in der Nacht zu Freitag (11. Juni) mit Gesichtsfrakturen und Stichverletzungen nach Hause gekommen.

Ein Angehöriger brachte den Schwerverletzten in eine Klinik.

Dort teilte der junge Mann Polizisten mit, dass er zwischen ein und zwei Uhr an der Weiherstraße etwa in Höhe Lindenhof zu Fuß unterwegs gewesen sei. Drei dunkel gekleidete Männer mit Kapuzen hätten ihn dort überraschend von hinten geschlagen, getreten und in den Oberschenkel gestochen. Mit seinem Handy und Geld sei das Trio dann geflüchtet.