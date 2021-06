Achtklässler in Leverkusen : Schüleraustausch digital – Videos anstelle von Besuchen

Leverkusen Mit Video-Botschaften haben deutsche und französische Achtklässler Kontakt gehalten. Wegen Corona waren keine persönlichen Treffen möglich.

Im Februar kommen die Franzosen nach Leverkusen, im April starten Französisch-Klassen der Marienschule zum Gegenbesuch in die Partnerstadt. So ist das normalerweise seit über zehn Jahren. 2020 fand immerhin noch Teil eins des Schüleraustauschs der Achtklässler statt. Dann kam der erste Lockdown und machte alle Reisepläne zunichte.

In diesem Jahr war schon im Januar allen Beteiligten klar, dass aus den Aufenthalten in Gastfamilien nichts werden würde. „Wir haben überlegt, welche Alternative es geben könnte, um die Schüler auf beiden Seiten zu motivieren“, erzählt Corinne Boucau, die solche Sprachaufenthalte für ihre Schüler in Villeneuve d’Ascq Jahr für Jahr organisiert und begleitet. Sie spricht hervorragend Deutsch, auch weil sie ein Jahr in Mainz arbeitete. Sie weiß also aus eigener Erfahrung, wie wichtig der Aufenthalt in dem Land ist, dessen Sprache man lernt. Und die persönlichen Kontakte. Da sollte nicht ein Jahrgang benachteiligt sein.