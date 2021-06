Pandemielage in Leverkusen entspannt sich : Corona und EM: Kneipen ab K.o.-Runde bis 0 Uhr offen

Leverkusen Leverkusens Inzidenzwert ist unter 40 gesunken. Die Stadt stellt neue Mitarbeiter zur Kontaktnachverfolgung ein, weil der Bundeswehreinsatz endet. Der Gesundheitsdezernent wirbt für die App e-pass-go, und Fans können die Fußball-EM in Kneipen gucken.

Mortalität In Leverkusen ist in dieser Woche der 100. Bürger an Covid gestorben. Für Amtsarzt Martin Oehler Anlass für eine Vergleich der Mortalität in den umliegenden Städten und Kreisen. Die Mortalität (Anteil der Verstorbenen an der Gesamtbevölkerung) liegt im Kreis Mettmann bei 155,3, in Solingen bei 120,6, in Köln bei 65,6 und in Leverkusen bei 61. Nur Rhein-Berg liege mit 59,7 darunter. Er sei aber schwerer zu vergleichen – wegen des Anteils an Einwohnern mit Migrationshintergrund, die, weil oft in beengten Wohnverhältnissen lebend, Infektionstreiber seien. Ihr Anteil in Rhein-Berg: weit unter 30 Prozent, in den anderen Städten und dem Kreis Mettmann bei rund 30 Prozent.