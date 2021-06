Kunstwerk in Leverkusen : Höhner-Sänger lächelt auf Schlebuscher Marktplatz

Leverkusen Das vollendete Graffiti-Kunstwerk sah sich Henning Krautmacher nun vor Ort an und war voll des Lobes für den Künstler Jens Lagemann.

Krautmacher war zwischendurch zwar schon vorbeigekommen, hatte die Studie aber noch nicht komplett gesehen. Insgesamt zehn Stunden an drei Tagen benötigte der 38-jährige Hobby-Künstler, bis das Werk vollendet war. „Nur schade”, bedauerte Krautmacher, „dass Graffiti oftmals einen schlechten Ruf haben, obwohl sie eindeutig als Kunst einzuordnen sind.” Deshalb hoffe er, dass das Werk nicht wegen „Lackdose-Intoleranz” übersprüht werde, scherzte der Sänger in Anlehnung an ein von ihm zum Thema verfasstes Gedicht.

Im Übrigen fühle er sich spontan an seine Kindheit erinnert. „Dort”, zeigte Krautmacher auf eine Stelle fast unmittelbar neben dem Kunstwerk, „war der Blumenstand von Onkel Willy, dem Ehemann meiner Tante.” Als kleiner Junge habe er den Onkel oft in dessen Heimat nach Holland begleitet, wenn er Tulpen ersteigerte und diese anschließend in Schlebusch verkaufte. An Markttagen habe er häufig an diesem Stand gesessen und die aus Holland mitgebrachten Milchbrötchen verzehrt. „Das konnte Jens natürlich nicht wissen, als er sich für diese Stelle entschieden hat”, fügte der gebürtige Leverkusener hinzu.