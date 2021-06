Mordkommission ermittelt im Rocker-Milieu : Unbekannte schießen auf Betreiber von Kölner Friseursalon

Köln In Köln haben mehrere Unbekannte Schüsse auf einen Friseursalon abgefeuert – offenbar in der Absicht, den Inhaber zu töten. Die Ermittlungen führen ins Rocker-Milieu.

Nach Schüssen auf den Betreiber eines Friseursalons in Köln prüfen Staatsanwaltschaft und Polizei mögliche Bezüge zum Rockermilieu. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Montagabend auf den vor seinem Laden stehenden 30-jährigen Geschäftsinhaber geschossen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei geht von einer Tötungsabsicht aus. Zuvor seien vier bis fünf teils maskierte Täter aus einem Wagen gestiegen.