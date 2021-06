Düsseldorf-Heerdt : Bewaffneter Überfall auf Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Düsseldorf Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Getränkemarkt in Düsseldorf-Heerdt hat ein unbekannter Täter mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Er konnte entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Getränkemarkt am Donnerstagabend (10.6.2021) um 20 Uhr in Heerdt erbeutet ein bislang unbekannter Täter mehrere Rollen mit Münzgeld. Der Mann konnte anschließend unerkannt entkommen. Eine Fahndung nach ihm verlief bislang erfolglos. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei betrat der Tatverdächtige durch einen Seiteneingang den Getränkemarkt am Heerdter Lohweg. Mit einer Waffe "ähnlich einer Uzi-Maschinenpistole" zwang er die Angestellten in einen Büroraum. Anschließend ließ er sich mehrere Münzrollen in seinen Rucksack packen.