„Fridays for Future“ : Gegen Klimawandel – 250 Schüler protestieren vor dem Rathaus

„Fridays for Future“

Leverkusen (bu) Rund 250 Schüler demonstrieren vor dem Leverkusener Rathaus gegen die Folgen des Klimawandels und für ein stärkeres Engagement der politisch Mächtigen in der Klimapolitik.

„Klima retten“, „Aus Umwelt wird Un-welt“, „There is no Planet B“ ist auf Plakaten zu lesen. „Ich bin positiv überrascht“, sagt Falko Schröder. Der 15-Jährige ist Leiter der Ortsgruppe Leverkusen, eine von inzwischen 200 Ortsgruppen von „Fridays for Future“. Die Organisatoren hatten bis zu 120 Teilnehmer angemeldet. Die Schüler waren aus ganz Leverkusen zum Rathaus gekommen, wo Oberbürgermeister Uwe Richrath die jungen Demonstranten begrüßte.