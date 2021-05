Zu Anlagen in Tönisvorst

Die Windenerrgieanlage in Vorst, die am nächsten zur Wohnbebauung liegt, steht etwa 600 Meter weit von den ersten Wohngebäuden entfernt. Foto: Emily Senf

Tönisvorst Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen dürften nicht mehr fünf bis zehn Jahre dauern, denn so viel Zeit sei nicht mehr, sagt Geschäftsführer Milan Nitzschke. Das Unternehmen betreibt in Vorst zwei Anlagen.

Die SL Naturenergie-Gruppe, Betreiber der beiden Windenergieanlagen in Vorst, begrüßt die jüngste Kostenpflichtiger Inhalt Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zugunsten einer „entschiedeneren und seriöseren Klimaschutzpolitik“ . Dies teilte Geschäftsführer Milan Nitzschke mit.

Das Bundesklimaschutzgesetz greift aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts zu kurz. Die Karlsruher Richter verpflichteten den Gesetzgeber am Donnerstag, bis Ende 2022 die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 näher zu regeln. Damit gaben sie der Klage mehrerer Klimaschützer, darunter „Fridays for Future“, Recht.

Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen dürften nicht mehr fünf bis zehn Jahre dauern, denn so viel Zeit sei nicht mehr, sagt Nitzschke. Verzögerungen und Verhinderungsplanung müssten der Vergangenheit angehören. Dabei sei es beschämend, dass für diese Entscheidung erst die jüngere Generation klagen musste. „Die Jugend fordert ihr Recht auf eine intakte Umwelt ein. Aber es ist an uns, den sogenannten Erwachsenen in Wirtschaft und Politik, hierfür endlich die Weichen zu stellen“, sagt Nitzschke.