Fahndung : Polizei sucht Rennradfahrer nach Unfall mit Fünfjähriger auf der Balkantrasse

Leverkusen (bu) Die Polizei fahndet nach einen Rennradfahrer, der am Sonntag, 24. Februar, auf der Ballkantrasse ein fünfjähriges Mädchen angefahren hat. Seine Identität ist bisher ungeklärt. Das Mädchen verlor durch den Zusammenstoß mehrere Schneidezähne.

Bernd Bussang ist Redaktionsleiter in Leverkusen und stellvertretender Leitender Regionalredakteur.

Die Eltern wurden Zeugen des Unfalls und brachten die Fünfjährige in eine Klinik.

Unsere Redaktion hatte Anfang der Woche über den Vorfall berichtet, nun kommt der offizielle Fahndungsaufruf der Polizei: Der rund 1,80 Meter große Radfahrer soll etwa 20 Jahre alt sein und kurz geschnittenes blondes Haar haben. Zu grauer Radkleidung trug er einen grauen Helm. Nach Aussagen von Zeugen fuhr er mit einem grauen Carbon-Rennrad in Richtung Opladen davon. Die Polizei fragt: Wer kann Auskünfte zu dem Rennradfahrer geben? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.