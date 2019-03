Tatort Schwimmbad : Bande von Autodieben stiehlt Schlüssel aus Bad-Umkleiden

Wertschließfächer sollten in Blickweite des Bad-Personals sein. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Leverkusen/Köln Die Polizei ist einer mutmaßlichen Bande von Autodieben auf der Spur, die sich ihre Opfer offenbar in Schwimmbädern suchen. Die Masche ist immer dieselbe: Die Täter knacken gezielt Umkleideschränke in Schwimmbädern, nehmen neben Wertsachen auch die Autoschlüssel heraus und verschwinden mit dem vor dem Bad abgestellten Wagen.

Die Liste solcher Diebstähle ist im Bereich des Präsidiums Köln/Leverkusen lang. Auch vor dem Leverkusener Freizeitbad „CaLevornia“ wurde ein Wagen gestohlen, der aber wie drei weitere Autos inzwischen sichergestellt wurde. Von den Tätern fehlt weiter jede Spur.

Der jüngste Diebstahl eines grauen Nissan Juke ereignete sich am Dienstagnachmittag vor dem Höhenbergbad in Köln-Höhenberg. Während sich die Halterin (42) zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr im Bad aufhielt, brachen Diebe ihren Kleiderspind auf und stahlen den Autoschlüssel und alle Wertsachen.

Am Dienstag, 29. Januar, verschwand vor dem Agrippabad in der Kölner Innenstadt einen schwarzen Kia Carens. Ebenso entwendeten Autodiebe am Freitag einen weißen VW Golf vor dem Aqualand in Chorweiler.

Vier auf gleiche Weise gestohlene Autos hat die Polizei zwischenzeitlich sichergestellt: Einen im Höhenbergbad entwendeten schwarzen VW Polo und einen ebenfalls dort gestohlenen weißen 2er BMW in Neubrück. Zusätzlich stellten die Beamten den vor dem Schwimmbad „CaLevornia“ in Wiesdorf gestohlenen weißen 3er BMW in Zollstock sicher und einen grauen Mercedes CLK aus dem Aqualand.

Diese Autodiebstähle ordnen die Ermittler einer seit Anfang 2019 andauernden Tatserie zu. Neben den Diebstählen in Köln und Leverkusen gibt es zudem Anzeigen aus Bergisch Gladbach, Rheinbach und Kerpen. „Die Ermittler gehen davon aus, dass alle Taten von ein- und derselben Personengruppe begangen wurden“, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0.