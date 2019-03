Gemeinschaftsausstellung : Offene Ateliers im Künstlerbunker

In der Ausstellung zum Beispiel zu sehen: Werke von Christoph Lungwitz (vorne), Christine Kamps (hinten links) und Rolf Wetter (rechts). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Unter dem Titel „März / Zwanzigneunzehn“ präsentieren Künstler Appetithäppchen aus ihren Werkstätten.

Für den Tag der offenen Ateliers am kommenden Sonntag haben sich die Mieter im Künstlerbunker entschlossen, Appetithäppchen in der Galerie zu präsentieren. „März / Zwanzigneunzehn“ ist der Titel dieses Werkstattberichts mit aktuellen Ergebnissen oder unvollendeten Bildern und Skulpturen, an denen nach dem 30. März weitergearbeitet wird.

Die Auswahl soll Lust machen, in die Ateliers hinaufzusteigen, um mit den anwesenden Künstlern zu reden und weitere Werke zu entdecken. Dieses Konzept habe bereits den Austausch untereinander belebt, sagen Fotokünstler Jo Seibt und Grafiker Harry Plein, die bei der Gelegenheit Gemeinsamkeiten feststellten, trotz völlig unterschiedlicher Techniken.

info Am Sonntag sind die Ateliers geöffnet Eröffnung Die Ausstellung „März/Zwanzigneunzehn“ wird am Sonntag, 17. März, um 11.30 Uhr im Künstlerbunker, Karlstraße 9, eröffnet. Dauer Bis zum 30. März. Öffnungszeiten mittwochs, freitags, samstags 16 bis 18 Uhr. Am Sonntag sind alle Ateliers im Haus bis 17 Uhr geöffnet.

Plein versuchte erstmals die Heliogravur, eine Drucktechnik, bei der eine Fotografische Platte benutzt wird. In diesem Fall ein Selbstporträt aus den Siebzigern, von dem er eine ganze Serie herstellte, bei der jedes Exemplar ganz unterschiedlich abgerieben und in Teilen geschwärzt wurde.

Auch Seibt arbeitet mit bewussten Schwärzungen von Bildteilen, allerdings bei der Fotobearbeitung am Computer. So setzt er gezielte Akzente, indem er teilweise Information wegnimmt.

Friedel Engstenberg hat Gesichter aus reduzierten Formen in Metall gebaut und damit eine Reihe begonnen, die er 2020 in einer Einzelausstellung zeigen wird. Es sind auch unfertige Skulpturen dabei, an denen seine Vorgehensweise nachzuvollziehen ist. Genauso bei Britta Reinhard, die auf ihr Riesenformat von übermalten gegenständlichen Motiven noch weitere Farbschichten aufbringen wird.

Katharina Meierjohann zeigt genähte und gefaltete Zeichnungen, an denen sie noch arbeitet, und Anna Matzek hat Teile eines verrotteten Kinderkarussells mit farbigen Kindheitserinnerungen auf dem damals noch neuen Spielgerät bemalt.

Autobiografisch sind auch die Assemblagen, die Rolf Wetter aus verschiedenen Materialien zusammengefügt hat. Eine enthält „Vaters Reisehalma“, eine Holzlok und weitere Erinnerungen an den Eisenbahner-Vater, der ihm die Lust am Reisen eröffnet hat.

Sein Atelier teilt Wetter derzeit mit Christof Lungwitz, der mit edlen Hölzern und Humor arbeitet. Nach dem Vorbild der Hütten zur Vogelbeobachtungen hat er die Miniatur eines „Kurschatten-Beobachtungsstandes“ gebaut.