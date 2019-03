Diskussion um Rheindorfer Platz : „Man darf Bürgerwünsche nicht einfach ignorieren“

Leverkusen In einer öffentlichen Diskussion um die Neugestaltung des Rheindorfer Platzes bleiben die Positionen verhärtet. Interessengemeinschaft legt 2700 Unterschriften für Erhalt von Parkplätzen vor.

Rheindorfer Bürger zweifelten an der Ehrlichkeit der Politiker. Das wurde bei der jüngsten Bürgerbeteiligung sehr deutlich. Rund 100 Rheindorfer, darunter auch zahlreiche Kaufleute und Vertreter der Interessen- und Fördergemeinschaft Rheindorf (IFG), waren am Donnerstag im Saal Norhausen zusammengekommen, um mit Vertretern der Politik mehr als zwei Stunden über die bevorstehende Umgestaltung des Rheindorfer Platzes zu diskutieren. Eine Einigung wurde nicht erzielt.

Oberbürgermeister Uwe Richrath widersprach. Gerade wegen des Protestes hatte er erst am Dienstag neue Varianten vorgelegt, mit denen es gelingen könne, „einen Dorfplatz mit Aufenthaltsqualität entstehen zu lassen und den Stadtteil weiter nach vorne zu bringen“. Das sei ihm persönlich sehr wichtig, da er seit 58 Jahren in dem Ort lebe. Eine dieser Maßnahmen sieht vor, verstärkt auf die Tiefgarage an der Wupperstraße als „Alternative Parkmöglichkeiten“ hinzuweisen.