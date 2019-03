Doppelausstellung: Die Ruhe der Quadrate

Leverkusen Doppelausstellung von Sigrid Riech-Neumann und Harald Friese im Spektrum.

Für sie ist es die perfekteste geometrischen Figur nach dem Kreis. Sigrid Riech-Neumann ist die experimentierfreudigere von beiden. Immer wieder greift sie ein und verwischt den vielschichtigen Farbauftrag. So sind im vergangenen Jahr neben weiteren Rakelbildern, bei denen sie sich ein Vorbild an Gerhard Richter nahm, geschichtete Arbeiten entstanden. Dabei stapelte die Malerin mehrere breite Bildstreifen übereinander, die fortlaufend gelesen Geschichten erzählen könnten.

Harald Friese wechselt zwischen zwei unterschiedliche Arbeitsweisen. Zum einen fasziniert ihn die monochrome Malerei, die er in weiten Landschaften ausprobiert. Er arbeitet immer weiter an der Kunst, größere Flächen in so vielen winzigen Nuancen zu gestalten, dass sie Tiefe bekommen. Dabei gibt es „Kampfbilder“, an die er wieder und wieder herangehen muss, gesteht er. Und es gibt „glückliche Bilder“ wie sein Sonnenuntergang in erdigen Farbtönen, der auf Anhieb die gewünschte Dreidimensionalität und Strahlkraft besaß.