Urteil des Bundesverfassungsgerichts : Welche Generation muss das Klima retten?

Wie schnell gelingt die Reduzierung von Treibhausgasen? Die Bundesregierung hat die Ziele bis 2030 angehoben.. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Analyse Düsseldorf Die Bundesregierung hat das Klimaziel für 2030 erhöht. Damit reagiert sie auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Das hatte die Politik aufgefordert, Nachteile für künftige Generationen in der Klimapolitik zu berücksichtigen. Umweltschützer jubeln. Doch die Mahnung aus Karlsruhe birgt Stoff für harte Konflikte.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Deutschland erhöht sein Klimaziel für 2030. Statt um 55 Prozent wie zunächst geplant, will die Bundesregierung laut Angaben aus Regierungskreisen den Treibhausgas-Ausstoß um 65 Prozent gegenüber 1990 verringern.

Damit zeigt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erste Wirkung, die in der vergangenen Woche für viel Aufsehen gesorgt hatte. Darin hatten die Richter die Politik ermahnt, die Hauptlast ihrer Entscheidungen zur Klimapolitik nicht auf künftige Generationen zu verlagern und dabei nicht vage zu bleiben. Die Politik müsse die Folgen ihres Tuns für das konkrete Leben in der Zukunft berücksichtigen. Die Verfassungsrichter zogen in ihrer Argument einen direkten Vergleich von Lebensbedingungen heute und morgen: Unbequeme Maßnahmen dürften nicht mehr aufgeschoben werden, wenn sie für den Alltag der Zukunft noch größere Einschränkungen bringen, so die Richter. Darauf sowie auf Vorgaben der EU hat die Politik nun durch ein ehrgeizigeres Klimaziel bis 2030 reagiert, das der Gegenwart größere Anstrengungen ums Klima abverlangen wird. Ist das der Beginn eines neuen Generationenvertrags?

Bei der Rente hatte es immer geheißen, dass die arbeitende Generation für die Älteren zahlt, um später selbst in den Genuss einer Altersversorgung zu kommen. Die Abgaben jetzt sind also eine fiktive Vorauszahlung für die eigene Zukunft. Beim Klima sollen die Älteren heute verzichten, damit das Leben der Jungen auch morgen noch lebenswert ist. Da geht es nicht mehr um eine Umlagedynamik, sondern darum, welche Generation wie weit zurücksteckt.

Diese Argumentationslinie könnte viel weitreichendere Folgen haben als die aktuelle Klimaziel-Kurskorrektur: Denn mit der Inschutznahme der Zukunft könnte Ressourcenverbrauch in der Gegenwart in jedem Bereich zum Skandal werden. Ist es okay, wenn sich Leute heute ein Spritfresser-Auto oder einen Swimmingpool gönnen, obwohl sie damit die Chancen eines jungen Menschen auf eine Zukunft mit annähernd gleichen Wahlmöglichkeiten verringern? Wäre es in Ordnung, solche Anschaffungen im Namen des Klimas zu verbieten oder zu verteuern?

Eine Tatsache ist, dass radikale Schritte notwendig sind, um zu verhindern, dass das Klima kippt. Doch während sich die einen freuen, dass mit der Entscheidung aus Karlsruhe nun endlich ein echtes Umsteuern von der Politik verlangt wird, fürchten andere, dass es im Namen der guten Sache bald um Eingriffe in individuelle Freiheitsrechte geht. Natürlich drängen sich da Parallelen zu Corona auf.

„Die Entscheidung hat tatsächlich eine neue Qualität, weil es den Klimaschutz als Freiheitsrecht für die nächste Generation in den Verfassungsrang hebt“, sagt Stefan Leupertz, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof. Auf der einen Seite habe ihn das gefreut, weil der Klimaschutz dadurch einen Schub bekomme. Doch fürchte er mögliche Nebenwirkungen. „Wir erleben gerade in der Pandemie, was passiert, wenn eine Perspektive andere dominiert. Das könnte auch mit dieser Entscheidung geschehen. Denn damit könnte sich die Politik einen Rahmen verschaffen, um individuelle Freiheiten von Bürgern einzuschränken, wenn sie mit den Klimazielen kollidieren.“

Dem Freiheitsversprechen an die nächste Generation Grundrechtsrang zu geben, bindet die Politik also, alle Entscheidungen radikaler als bisher auf ihre Nachhaltigkeit hin zu untersuchen. Doch ist die Frage, ob das eher auf Anreize für ein anderes Wirtschaften hinausläuft oder angesichts der Dynamik des Klimawandels auf Verbote. „Es muss auch beim Thema Klima weiterhin ein Abwägungsprozess zwischen dem gemeinsamen Ziel des Klimaschutzes und individuellen Freiheitsrechten möglich bleiben“, sagt Leupertz. Die Gesellschaft habe in der Gegenwart komplexe Fragen zu beantworten. Die ökologische Frage sei wohl die dringlichste und komplizierteste. Ähnlich wie bei Corona suche die Politik daher nach Mechanismen, um mit dieser Komplexität umzugehen und gleichzeitig handlungsfähig zu bleiben. „Meine Sorge ist, dass die Politik Geschmack daran finden könnte, mit dem Mittel der Angst auch beim Klimaschutz Dinge durchzusetzen, die Grundrechte beschneiden. Davor bietet auch die Demokratie keinen garantierten Schutz.“ Die Gesellschaft müsse also wachsam bleiben – und vor allem müsse es weiter einen freien Meinungsaustausch darüber geben, wie dem Klimawandel zu begegnen sei. Den sieht Leupertz durch den Entscheid aus Karlsruhe latent gefährdet.

Menschen, die sich mit den massiven Folgen des Klimawandels für das Ökosystem und damit für den Alltag eines jeden beschäftigten, lassen das Freiheitsargument nicht so ohne Weiteres gelten. „Ich lebe in Ostbrandenburg, mein Freiheitsrecht besteht darin, in den Wald zu gehen. Das werde ich aber nicht mehr tun können, wenn andere weiter glauben, sie müssten mit Drei-Tonnen-Autos über die Autobahnen brettern“, sagt Nick Reimer, der gerade in dem Buch „Deutschland 2050“ (Kiepenheuer & Witsch) beschrieben hat, wie der Klimawandel den Alltag verändern wird. So wird sich Deutschland etwa bis Mitte des Jahrhunderts in ein heißeres Land verwandeln, mit Dürre, aber auch zunehmenden Wetterextremen. „Prozesse, die wir heute anstoßen, lassen sich nicht mehr aufhalten“, sagt Reimer. „Jungen Menschen wird gerade das Erbe geraubt, wenn wir nicht sofort Maßnahmen einführen wie ein Tempolimit oder eine Fleischsteuer. Und wenn wir nicht alle Kohlekraftwerke abschalten und endlich wirklich in erneuerbare Energien einsteigen.“