Flugplatzfest : Fliegende Oldtimer landen am Kurtekotten

Beim Flugplatzfest des Luftsportclubs gab es viel zu Staunen und Ausprobieren. Wiederholung nicht ausgeschlossen.

Starten und landen normalerweise etwa 6000 Motorflugzeuge pro Jahr auf dem Flugplatz Kurtekotten, so dürften es am Wochenende einige Dutzend zusätzlich gewesen sein. Zumal die Organisatoren Markus Pott und Thomas Heinemann das zweitägige Flugplatzfest im Vorfeld stark beworben und speziell Piloten historischer Flugmodelle zu einem Fly-In nach Leverkusen eingeladen hatten, während Pkw-Oldtimer zeitgleich das Bild am Boden verfeinerten. Zu den Piloten gehörte unter anderem Manfred Fahr, der mit einem Sportflugzeug „Great Lakes“, Baujahr 1977, aus Aachen gekommen war.

Etwa 2500 Besucher bestaunten am Samstag nicht nur die seltenen Flugzeuge, sondern erhielten auch einen Eindruck von dem, was Fliegerei sonst noch ausmacht. Lautlos kreisende Segelflugzeuge gehören seit inzwischen sechs Jahrzehnten zum Erscheinungsbild der Sportstadt Leverkusen. Mit der Seilwinde wurde beispielsweise das doppelsitzige Segelflugzeug ASK21 auf Höhe gebracht, das im Verein unter anderem zur Schulung benutzt wird und erst im Vorjahr den Namen seines Taufpaten Theodor Wuppermann erhielt. Das sogenannte „Grunau Baby“ des in Hamm stationierten Quax-Vereins zur Förderung von historischem Fluggerät drehte ebenso eine Runde wie der Schulgleiter SG38, bei dem es sich um einen Nachbau des meistgebauten Flugzeugs handelt, das in den 1940er-Jahren genutzt wurde.