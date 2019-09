Historisches in Opladen : Ex-Stadtchef wirbt mit der Drehorgel fürs Geschichtsfest

Ungewöhnlicher Anblick in der Opladener Fußgängerzone: Nachtwächter Toni Blankerts und Ex-Stadtchef Hebbel an der Drehorgel. Foto: Miserius, Uwe (umi)

(kno) Mit historischen Kostümen und der Hilfe von Ex-Oberbürgermeister Paul Hebbel samt seiner Drehorgel warben Opladener Geschichtsverein (OGV) sowie der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) jetzt für das 16. Opladener Geschichtsfest.

Auftakt ist am Samstag, 7. September, um 11 Uhr im Kaminzimmer der Opladener Villa Römer an der Haus-Vorster Straße in Opladen. Die Ausstellung „Für die Geschichte unserer Stadt“ ist bis einschließlich 24. November zu sehen. „Wir wollen zeigen“, sagte VVV-Vorsitzender Toni Blankerts, „was zwei Vereine in und für Opladen alles getan und wo sie ihre Marken gesetzt haben.“

Alleine für rund 1000 Zeichen hat der VVV im Laufe seines 145-jährigen Wirkens gesorgt. Mit dem Standort des Kugelbrunnens am Landrat-Lucas-Gymnasium ist man allerdings derzeit nicht glücklich und sucht deshalb dringend einer Alternative. Bei der letzten Vorbesprechung lobte Bürgermeister Bernhard Marewski ausdrücklich das Engagement der Mitglieder beider Vereine und sagte: „Geschichtsvereine sind die Seele der Stadt. Ohne sie wäre Leverkusen geschichts- und gesichtslos.“

Das Geschehen spielt sich aber nicht alleine in und um die Villa Römer ab. Vielmehr bieten Jochen Simon und Gregor Schier von der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Leverkusen, für Sonntag, 8. September – dem „Tag des offenen Denkmals“ – jeweils um 10 und 15 Uhr zwei Fahrten in die südlichen und nördlichen Stadtteile an. Der Tag steht unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“.

Wer lieber am Ort bleiben will, hat die Möglichkeit, um 16 Uhr einem Konzert des Schlebuscher Gospelchores „Blue Mountain Singers“ oder um 19 Uhr einer Aufführung der Düsseldorfer Gruppe „Super Jazz“ zu lauschen.

Seit 2004 richtet der Geschichtsverein jeweils am Tag des offenen Denkmals in Verbindung mit der Unteren Denkmalbehörde Leverkusen und anderen Mitveranstaltern das Geschichtsfest in und an der Villa Römer aus. Etwa 5000 Flyer liegen in allen öffentlichen Gebäuden der Stadt aus. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.ogv-leverkusen.de.

(kno)