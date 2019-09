Deutsch-Irische Freundschaft : Irish Days mit Gänsehautmomenten

Bekanntgabe: Am 14. September wird die Städtefreundschaft mit Killarney beim Schlebuscher Wochenende offiziell gemacht.

Nach einer irischen Hochzeit war es üblich, einen Monat lang gemeinsam Honigwein zu trinken. Schotten reichten einst Whisky zur Begrüßung von guten Freunden. Jeder durfte einmal an einer flachen Schale mit zwei Henkeln – dem so genannten Quaich – nippen, bis der Gastgeber den letzten Rest austrank.

Diese Handlung war aber nur ein Höhepunkt der elften „Irish Days“ im Neulandpark. Zur Eröffnung am Freitagabend begrüßten die gastgebenden „Irlandfreunde Leverkusen“ etwa 300 Gäste mit einem Auftritt der Folk-Rock-Band „Anduril“. Am Samstagmittag, nach dem Beitrag von „Paddy & The Mac“, marschierten die Clans zur offiziellen Eröffnung vor die Bühne. Begleitet wurden sie dazu vom glasklaren Sound der Marchingband „Brukteria Pipes and Drums“ aus Coesfeld, die mit Dudelsäcken und Trommeln für Gänsehaut sorgten.