Start in die Feldsaison : Hockey-Damen nehmen den Aufstieg ins Visier

Leverkusen Sowohl für die Hockey-Damen als auch die -Herren des RTHC Leverkusen beginnt am Sonntag die Feldsaison. Beide Mannschaften haben ambitionierte Ziele – und neue Trainer.

Nach knapp achtwöchiger Pause starten die Hockeyspielerinnen des RTHC Leverkusen am Samstag in die neue Regionalligasaison. Im Kader hat sich wenig getan, dafür aber auf der Trainerposition. Nach dem Rücktritt von Volker Fried Anfang Juli hat der RTHC mit Ralf Knöller einen erfahrenen Coach verpflichtet. Knöller, der von 1995 bis 1997 mit dem RTHC als Spieler in der Bundesliga aktiv war, arbeitet allerdings erst seit vier Wochen intensiv mit dem Team, weil der A-Lizenzinhaber in den Wochen zuvor auf Malta Hockeycamps betreute.

An den Zielen und Vorstellungen aus der vergangenen Spielzeit ändert sich nichts. Nach dem knapp verpassten Aufstieg soll es nun hoch in Liga zwei gehen. „Wir müssen uns in der Hinrunde eine gute Ausgangssituation erarbeiten, damit wir nächstes Jahr in der Lage sind, den Sack zumachen zu können“, sagt Knöller und fügt an: „Ich denke, dass ich innerhalb des Teams in der kurzen Zeit schon etwas Lockerheit reingebracht habe. Der Spielstil wird sich nicht viel ändern. Die Mädels werden weiterhin offensiv unterwegs sein.“ Dabei helfen wird Zugang Nicole Pahl, die vom Bundesliga-Team von RW Köln nach Leverkusen gewechselt ist und das Mittelfeld stabilisieren soll. Dazu ist auch Viviane Strünker nach einer Hockeypause wieder zurück im Team. Beim Start nicht dabei sein werden Spielführerin Dana Wagner, Anne Rings und Jana Sobczyk, die noch an ihren Knieverletzungen laborieren. Den ersten Auftritt in der Feldsaison beschert dem RTHC am Sonntag ab 12 Uhr ein Auswärtsspiel beim Aufsteiger Kahlenberger HTC.