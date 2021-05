Schulden steigen, Gewinn sinkt : 96.000 Glyphosatklagen belasten Bayer

Leverkusen Die Vergleichszahlung an Tausende Glyphosat-Kläger belastet Bayer, für künftige Klagen gibt es noch immer keine Lösung. Nun fällt auch noch der Gewinn in den beiden wichtigsten Sparten. Kritiker sehen sich bestätigt: Bayer bleibt ein Schatten seiner selbst.

Die Monsanto-Übernahme treibt Bayer weiter in die Krise. Weil der Leverkusener Konzern nun die ersten Milliarden an Kläger in den USA überweisen muss, stiegt die Verschuldung um 13 Prozent auf 34 Milliarden Euro. Aktuell liegt die Zahl der Kläger, die Monsantos Unkrautvernichter Glyphosat für ihre Krebserkrankung verantwortlich machen, bei 96.000. Das sind laut Bayer die Fälle, „die verglichen wurden oder nicht den Kriterien entsprachen, die zur Teilnahme an einem Vergleich berechtigen“. Der Cash Flow ist entsprechend negativ - und zwar gewaltig: Er liegt nun bei 3,2 Milliarden Euro, wie Bayer am Mittwoch mitteilte.