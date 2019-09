Umstrukturierung : Lux und Scholz wollen mit Polizeipräsidenten sprechen

Die beiden Landtagsabgeordneten für Leverkusen, Eva Lux (SPD) und Rüdiger Scholz (CDU), machen gemeinsame Sache. Konkret geht es um einen gemeinsamen Termin im Kölner Polizeipräsidium. Vorausgegangen war allerdings ein zarter Zoff: Lux hatte beim Land zur geplanten Polizeireform mehrfach nachgehakt, weil sie die Antworten als nicht ausreichend empfand.

Rüdiger Scholz hatte ihr vorgeworfen, sie verbreite unnötig Panik. Er habe mit Jakob telefoniert, der ihm bestätigte, „dass es keinerlei Pläne gibt, die Polizeiinspektion in Leverkusen in Frage zu stellen“, hatte Scholz vor einigen Tagen angemerkt. Nun scheinen die Fronten geklärt: Eva Lux teilt mit, sie nehme eine Einladung von Rüdiger Scholz zu einem gemeinsamen Gespräch mit dem Polizeipräsidenten Uwe Jacob an. „Leverkusen braucht eine starke Polizei. Deshalb freut es mich, dass Herr Scholz nun mit mir gemeinsam die Interessen Leverkusens vertreten möchte. Jetzt hoffe ich nur, dass unsere Kalender einen frühzeitigen gemeinsamen Termin zulassen“, sagt die Politikerin und fasst nochmal zusammen: „Anlass für das Gespräch gibt eine geplante Personalreform der Polizei in Köln und Leverkusen.“