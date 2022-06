Am Flughafen festgenommen : Bundespolizei stellt gesuchten Leverkusener

Die Bundespolizei kontrollierte am Flughafen Düsseldorf Reisende und entedeckte den per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschriebenen Leverkusener. Foto: dpa/Boris Roessler

Leverkusen/Düsseldorf Im Dezember war der Mann zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Weil er aber flüchtig war, wurde er per Haftbefehl gesucht. Und von der Bundespolizei bei einer Kontrolle am Flughafen Düsseldorf entdeckt.

Bei grenzpolizeilichen Ein- und Ausreisekontrollen verschiedener Flüge am ersten Ferienwochenende hat die Bundespolizie am Flughafen Düsseldorf einen Leverkusener festgenommen. Der Mann wollte am Freitagmorgen nach Burgas (Bulgarien) reisen.

Bei der Kontrolle stellten die Bundespolizisten fest, dass der 41-Jährige im April von der Staatsanwaltschaft Köln „wegen Diebstahls in zwei Fällen und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln per Haftbefehl gesucht wurde“, meldet die Behörde. Schon im Dezember vergangenen Jahres „wurde der in Leverkusen lebende Mann rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt“. Weil er aber flüchtig gewesen sei, sei er per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben.