Deutsche Meisterschaften : Athleten des TSV Bayer bringen zwölf Medaillen mit nach Leverkusen

Marlene Meier überraschte in Berlin mit dem Titel im Hürdenlauf. Foto: Wolfgang Birkenstock

Leverkusen Bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin gewinnen Bo Kanda Lita Baehre, Mateusz Przybylko, Marlene Meier und Bianca Stichling Gold. Dazu gibt es vier Mal Silber und vier Mal Bronze für die Leverkusener.

Hans-Jörg Thomaskamp ist kein Trainer, dem Superlative leicht über die Lippen kommen. Doch nach dem Wochenende in Berlin ist es doch passiert. Als „überragend“ bezeichnete der sportliche Leiter der Leichtathleten des TSV Bayer die Bilanz bei den nationalen Titelkämpfen. Je vier Gold-, Silber und Bronzemedaillen nahmen die Sportler mit dem Kreuz auf der Brust mit ins Rheinland.

In Mittel- und Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen und Sprinterin Jennifer Montag fehlten zwar zwei der Stars des Teams corona- und verletzungsbedingt, doch die Mischung aus erfahrenen Titelkandidaten und aufstrebenden Talenten sorgte am Ende für ausgelassene Stimmung im Lager des TSV.

Zu Ersteren zählt der Mateusz Przybylko. Der Hochsprung-Europameister von 2018 beendete seine drei Jahre währende Durststrecke und sprang wieder über 2,30 Meter. Auch der Münchner Tobias Potye überwand diese Höhe. Da ein Stechen bei Gleichstand und gleicher Anzahl von Fehlversuchen nicht mehr vorgesehen ist, gab es zwei Sieger. „Das ist irgendwie unleichtathletisch“, befand Przybylkos Coach Thomaskamp. „Aber die zwei wären nach einem Wettkampf über zweieinhalb Stunden mit vielen Verzögerungen in der prallen Sonne wahrscheinlich gar nicht zu weiteren Sprüngen in der Lage gewesen.“ Die EM in München mit der Mission Titelverteidigung kann für Przybylko nun kommen. Auch ein WM-Ticket ist über die Weltrangliste noch im Bereich des Möglichen.