Angebot in Leverkusen : Bewegung und Beruf: Perspektiven für Flüchtlinge

Angebot in Leverkusen

Fußball kann helfen, sich in der neuen Heimat zurechtzufinden. Foto: Malteser

Leverkusen Sport öffnet Türen auch und gerade bei der Integration. Zahlreiche Partner in Leverkusen machen Flüchtlingen am 2. Juli ein besonderes Angebot.

Seit 2015 hat das von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der DFL Stiftung ins Leben gerufene Bündnis „Willkommen im Fußball“ zum Ziel, jungen Flüchtlingen durch Fußballtrainings, Freundschaftsspiele und soziale Aktivitäten das Ankommen in Deutschland zu erleichtern und über Sportvereine den Weg in die deutsche Gesellschaft zu ebnen.

Auch in Leverkusen arbeiten Partner für dieses Projekt zusammen. Beteiligt sind unter anderem die Stadtverwaltung, der Caritasverband, der BV Bergisch Neukirchen und Bayer 04. Ein Jahr nach Auslaufen der Förderung durch „Willkommen im Fußball“ verbinden die beteiligten Akteure im Rahmen der neuen Förderung „fit nach vorn“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung niedrigschwellige Sportangebote mit der Suche nach einem Weg in Ausbildung und Arbeit.

Unter dem Titel „Bewegung Willkommen“ soll es am 2. Juli von 11 bis 17 Uhr einen Berufsorientierungstag geben mit Bewegungsangeboten und zahlreichen Infoständen zum Thema Ausbildung und Beruf in der zentralen Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Sandstraße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.