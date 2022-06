Erzbistum Köln/Leverkusen : Zahl der Kirchenaustritte steigt deutlich

Köln/Leverkusen Das Erzbistum Köln legt die Zahlen für 2021 vor. 40.772 Gläubige haben die Katholische Kirche in dem Jahr verlassen. Deutlich mehr als im Vorjahr.

Kirchenkrise und Missbrauchsskandal zeigen Wirkung und schlagen sich offenbar auch in Zahlen nieder. Die Austrittswelle in der Katholischen Kirche setzt sich fort und vergrößert sich gegenüber dem Vorjahr. Das geht aus den nun veröffentlichten Austrittszahlen des Erzbistum Köln für das Jahr 2021 hervor, zu dem Leverkusen gehört. Demnach traten im Erzbistum in dem Jahr in dem Jahr 40.772 Gläubige aus. 2020 waren es 17.281.