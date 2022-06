Bürgerdialog der CDU : Schlechte Noten für Verkehrsführung in Hitdorf

Joshua Kraski und Mitstreiter luden zum Bürgergespräch. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Wie kann der Verkehr in Hitdorf verbessert werden? Darüber diskutierte die örtliche CDU gemeinsam mit zahlreichen Bürgern in der Kleingartenanlage in Hitdorf.

Schnell wurde deutlich, dass das Thema Verkehr Emotionen weckt. „Das Verkehrsthema ist das Zukunftsthema in Hitdorf. Wenn wir die Entwicklung der Infrastruktur unseres Stadtteils denken, dann müssen wir immer auch den Verkehr mitdenken.“, eröffnete der Hitdorfer CDU-Vorsitzende Joshua Kraski die Veranstaltung. Auf Kärtchen sollten die Anwesenden Schulnoten verteilen. Wie bewerten Sie den ÖPNV in Hitdorf? Wie schätzen Sie die Situation auf der Ringstraße ein?

„Mit unserem Nachbarschaftsdialog wollten wir die Wünsche und Forderungen der Bürger auch zu unseren politischen Zielen machen. Am Ende des Nachbarschaftsdialoges werden wir als CDU zehn Kernforderung zusammenfassen, die dann unser Plan für Hitdorf sind.“, sagte Kraski und versprach: „Die Anregungen und Forderungen der Bürger werden wir nun in die politischen Gremien tragen.“.

Bürgerbeschwerden auch in Form von schlechten Noten auf den Karten gab es vor allem zur Situation auf der Ring- und Hitdorfer Str. an. Diese habe sich in den letzten Monaten weiter zugespitzt. Auch durch den sommerlichen Verkehr zum Badesee sei die Situation in Hitdorf noch angespannter geworden. Man müsse mehr auf innovative Lösungen setzten, lautete der Tenor. Kraski: „Wir brauchen ein Gesamtkonzept, welches uns bei der Gestaltung der Infrastruktur in Hitdorf begleitet. Dabei dürfen auch die Perspektive der Senioren sowie die Mischung der Infrastruktur nicht vernachlässigt werden.“ Andererseits müsse man auch die Busverbindungen, den Radverkehr und die Straßenführung effektiver gestalten.

„Wir möchten das Thema Verkehr umfassend denken und nachhaltig die Dynamik unseres Stadtteils gestalten. Deshalb müssen wir die verschiedenen Aspekte vom Parkdruck bis zum Klimaschutz zusammendenken.“, kommentierte der Hitdorfer CDU-Vorsitzende weiter.

Die Anregungen der Bürger sollen nun als Anträge formuliert und in Stadtrat und Bezirksvertretung gebracht werden. Danach sollen weitere Gesprächsformate stattfinden, die Erkenntnisse und Ergebnisse weiterentwickeln, kündigt die CDU in einer Pressemitteilung an.

