Bayer 04-Trainingsauftakt : Endlich wieder Tuchfühlung

Leverkusen Die Fußballer der Werkself kamen bei ersten lockeren Einheiten in den Trikots des neuen Ausrüsters ins Schwitzen. Die Fans machten Selfies. Hier gibt‘s Bilder dazu.

(dora) Nach zwei Jahren des gebotenen Abstands wegen der Pandemie durften große und kleine Fans der Werkself beim ersten Training der Vorbereitung wieder auf Tuchfühlung mit dem Profis gehen. Der Termin der ersten Einheit vor der Saison 2022/23 unter Leitung von Cheftrainer Gerardo Seoane war zeitlich gut gewählt: Durch die just begonnenen Ferien in NRW hatten viele Schüler am Vormittag frei – und sie nutzten die Gelegenheit für die Jagd nach Autogrammen und Fotos. Die Spieler nahmen sich gerne die Zeit; auch Coach Seoane und Sportdirektor Simon Rolfes posierten für das ein oder andere Selfie mit Erinnerungswert.