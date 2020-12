Warn-App Nina ausgelöst : Brand im Chempark rasch gelöscht

Rauch über dem Chempark. Die Werkfeuerwehr musste am Sonntagabend ausrücken. Die Berufsfeuerwehr kam zur Unterstützung. Foto: Patrick Schüller

Leverkusen Ausgetretenes Öl in einer Kälteanlage von Currenta ist am Sonntagabend in Brand geraten. Die Warn-App Nina wurde zur Sicherheit ausgelöst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Wiesdorf roch es am Sonntagabend so intensiv, dass die Behörden die Warn-App Nina auslösten mit dem Hinweis, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es bestünde aber keine Gefahr, hieß es in der kurzen Mitteilung an die Leverkusener. Der Grund für den Brandgeruch: ein Feuer im Chempark. Gegen 22 Uhr kam es in „einer Anlage zur Kälteversorgung zu einem Brand“, heißt es vom Chemparkbetreiber Currenta. Die Werkfeuerwehr habe das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und löschen können.

Verletzte gab es nicht. Auch die Leverkusener Feuerwehr rückte vorsichtshalber zur Unterstützung der Werkeinsatzkräfte in den den Chempark aus.

Das erinnert an einen Vorfall von November 2016. Damals hatte es bei der Firma Momentive im Leverkusener Chempark gebrannt. Allerdings in wesentlich größerem Ausmaß. Damals waren um die 180 Feuerwehrkräfte und weitere Helfer über Stunden im Einsatz gewesen, um der Flammen Herr zu werden. Damals wie heute nahm der Luftmesswagen Proben.

Beim Vorfall am Sonntagabend habe es keine auffälligen Werte gegeben, bestätigt ein Chempark-Sprecher. Auch der Grund für den Brand ist offenbar gefunden: Es sei in der Anlage Öl ausgetreten, das Feuer gefangen habe. „Alle Betriebe im Chempark konnten und können weiterlaufen. Bei wenigen Betrieben hat es ein paar Anpassungen geben müssen“, sagt der Sprecher weiter. Bei der betroffenen Anlage handele es sich um eine Currenta-eigene Einrichtung.

Der Chempark-Betreiber arbeite den Vorfall nun auf. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen.

(LH)