Kostenpflichtiger Inhalt: „Türmchen am Werth“ in Leverkusen : Das Heimatmuseum baut um

Bernd Bilitzki im Hitdorfer Heimatmuseum, das jetzt über einen LED Monitor verfügt, damit Menschen, die schlecht Treppen steigen können, auch die obere Austellung sehen können. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Hitdorfer Heimatverein hat auch in der Corona-Zeit keine Langeweile im kleinsten Museum der Stadt. Das „Türmchen am Werth“ wird mit Neuigkeiten an den Neustart gehen.