Basketball, Regionalliga : LTV verpflichtet Trainer mit internationaler Erfahrung

Leichlingen Mit dem TSV Bayer 04 wurde der gebürtige Leverkusener Frank Baum einst Deutscher Meister und arbeitete zuletzt viele Jahre erfolgreich als Trainer in Luxemburg. Ab sofort ist er für die Basketballer des Leichlinger TV im Einsatz.

Die Basketballer des Leichlinger TV haben die Corona-Pause genutzt, um sich für die Zukunft breiter aufzustellen. Abteilungsleiter und Trainer Björn Jakob, der vor dieser Saison die erste Herrenmannschaft in die zweite Regionalliga zurückgeführt hat, musste sich in der Vergangenheit oftmals alleine um zu viele Angelegenheiten rund um den Klub kümmern. „Aus diesem Grund haben wir die Zeit jetzt für richtig erachtet, uns zu verstärken. Die Abteilung ist wesentlich größer geworden und die Aufgaben vielschichtiger“, betont Jakob. Er erhält ab Anfang Januar prominente Unterstützung.

In Frank Baum stößt ein ausgewiesener Experte zum LTV. Der 50-Jährige war zuletzt als Profitrainer in Luxemburg tätig. In seiner aktiven Zeit ging Baum unter anderem auch für den TSV Bayer 04 in der höchsten Spielklasse auf Korbjagd. „Wir haben uns bewusst gegen den Stillstand und die Verwaltung des Guten entschieden. In Frank Baum erhalten wir einen basketballverrückten Fachmann“, sagt Jakob, der Baum schon seit vielen Jahren kennt. Durch die private Lebensplanung von Baum ergab sich nun die Gelegenheit, die von Jakob prompt aufgegriffen wurde.