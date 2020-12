Leverkusener Chempark-Betreiber : Zwei neue Geschäftsführer – Currenta-Spitze wird ein Quartett

Leverkusen Die Currenta-Spitze wächst. Mit einem neuen, nun vierköpfigen Geschäftsführer-Team startet der Chemparkbetreiber ins kommende Jahr.

Zum 1. Januar stößt Hans Gennen (56) dazu. Er ist derzeit Chef der Currenta-Tochterfirma Tectrion. In der Currenta-Chefetage übernimmt der 56-Jährige den Posten des Chief Operating Officers (COO) und ist verantwortlich für den Anlagenpark und die Infrastruktureinrichtungen an den drei Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen. Mit ihm startet auch Wolfgang Homey (50), und zwar als Chief Financial Officer (CFO). erfahrung auf dem Gebiet sammelte Homey zuletzt als CFO im Vorstand des Unternehmens Exyte, das sich mit Planung, Entwicklung und Konstruktion von High-Tech-Fabriken beschäftigt.