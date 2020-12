Gerät aus Sachsen : Offline-Alternative zur Corona-Warn-App entwickelt

Augustusburg/Dresden Für Menschen ohne Smartphone haben sächsische Wissenschaftler und Firmen ein Corona-Warnsystem im Schlüsselanhängerformat entwickelt.

Der sogenannte Corona-Warn-Buzzer werde als Alternative zur bisherigen Warn-App in den nächsten Wochen in einem Feldprojekt getestet, sagte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Donnerstag bei der Präsentation des Gerätes in Augustusburg. Dazu sollen bis zu 3000 Prototypen in dem sächsischen Ort verteilt werden.