Unternehmen in Dormagen : Stadt und Currenta kooperieren

Unternehmen in Dormagen

Dormagen In erster Linie geht es um eine Zusammenarbeit bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Bildung. Beide Seiten sollen von der neuen Vereinbarung profitieren.

(ssc) Die Stadt Dormagen und der Chempark-Betreiber Currenta streben künftig eine enge Kooperation an. Das haben Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld und Currenta-Geschäftsführer Frank Hyldmar jetzt vereinbart. „Wir wollen gemeinsam mit der Stadt bei wichtigen Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Bildung zusammenarbeiten. Denn davon können wir alle profitieren“, sagt Hyldmar, der zum 1. Januar den Vorsitz der Geschäftsführung beim Chempark-Manager und -Betreiber übernehmen wird.

Spendenaktion in Dormagen

Spendenaktion in Dormagen : Sozialverband erhält Spende von Currenta

Neue Projekte sind auch auf dem Bildungssektor geplant. Hyldmar: „Die Basis für eine gute Ausbildung wird in der Schule gelegt. Hier können wir mit unserem Wissen helfen, denn digitale Anwendungen in der Bildung werden gerade jetzt immer wichtiger. In einem Pilotprojekt zur Lehrerqualifizierung und mit der geplanten Coding Academy kann Currenta Know-how einbringen. Zudem werden gemeinsame Workshops organisiert und 2021 intensiviert.“