Maiwochenende : CDU zum Bollerwagen-Erlass: „Oberbürgermeister hat kein Fingerspitzengefühl“

Leverkusen Der Steit um den Bollerwagen-Erlass von Oberbürgermeister Uwe Richrath geht weiter. Nun meldet sich die CDU zu Wort: Dem Erlass fehle jegliche Grundlage, zumal Bollerwagen ja zu Himmelfahrt benutzt würden.

Nach der FDP kritisiert nun auch die CDU das „Bollerwagen-Verbot“ von Oberbürgermeister Uwe Richrath für das erste Maiwochenende. „Es fehlt an jeder Voraussetzungen für den Erlass einer solchen Allgemeinverfügung“, schreibt der CDU-Kreisvorsitzende und Oberbürgermeister-Kandidat Frank Schönberger in einer Stellungnahme. „Zunächst einmal sind keineswegs die Infektionszahlen in den letzten Tagen vor Erlass der Allgemeinverfügung oder danach gestiegen. Es gibt einen stetigen Rückgang der Anzahl der Infizierten in Leverkusen“. Zudem sei es nicht üblich, dass „am 1. Mai mit Bollerwagen gefahren wird, auf denen Musikanlagen installiert werden und in deren Umgebung von Personengruppen Alkohol konsumiert wird. Dieses ist vielmehr ein typisches, traditionelles Verhalten am Himmelfahrtstag.“ Die Verfügung lasse Fingerspitzengefühl der Stadtspitze vermissen in einer Zeit, da Bürgerrechte ohnehin schon massiv eingeschränkt seien.