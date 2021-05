Urteil über Tier in Schermbeck : Verwaltungsgericht lehnt Abschuss von Wölfin „Gloria“ ab

Düsseldorf/Hünxe Die Wölfin GW954f darf im Wolfsgebiet Schermbeck bleiben, entschied das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Ein Hünxer Schäfer hatte den Kreis Wesel verklagt, weil immer wieder Nutztiere von ihm gerissen wurden

Das Gericht betonte nun, dass es vor allem auf eine Gefahrenprognose ankäme, also die Frage, wie wahrscheinlich ein ernster Schaden an Opriels Herde zukünftig sei. Das Gesetz erlaube die Entnahme eines unter Naturschutz stehenden Tieres nur „zur Abwendung“ eines Schadens. Der Hünxer Schäfer beklagt 26 getötete Tiere, die meisten zwischen 2018 und 2019. Im Wolfsgebiet Schmerbeck sind neben „Gloria“ ein männlicher Wolf und ein etwa einjähriger Nachfahre der beiden Tiere nachgewiesen. Hundertprozentiger Schutz sei in einem Wolfsgebiet nicht zu erreichen, so das Gericht.